Panamá fue de más a menos en Serie de las Américas

Panamá fue de más a menos en la Serie de las Américas, quedando en el cuarto lugar de la competencia, la cual se disputó en Venezuela.

Este viernes, el equipo panameño, representado por las Águilas Metropolitanas, perdió 7-2 ante Cuba en el juego por el tercer puesto.

Panamá fue el mejor equipo en la fase regular del torneo con marca de cinco triunfos y una derrota, la cual fue ante Argentina en un partido en el que ya tenía su puesto asegurado en semifinales.

No obstante, en el cruce de las semifinales y en un partido disputado de principio a fin, Panamá cayó ante Colombia 6-4 para ganarse el derecho a disputar el título y dejando al representativo istmeño a tener que conformarse a jugar por el tercer lugar.

El partido ante los colombianos, realizado el jueves, estaba empatado a cuatro carreras en ocho entradas, pero en la parte alta del noveno inning, Gabriel Lino, de Colombia, conectó un jonrón de dos carreras por el jardín izquierdo ante los envíos del relevo Jorge Bautista, el cual fue decisivo en el resultado del encuentro.

Panamá fue el campeón de la Serie de las Américas 2025, casualmente con las Águilas Metropolitanas, que este año no pudieron revalidar la corona.