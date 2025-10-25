Leo Messi ya suma 29 goles y 19 asistencias en la actual temporada de la MLS

El Inter Miami de Lionel Messi superó este viernes al Nashville por 3-1 con un doblete del astro argentino y un gol de su compatriota Tadeo Allende.



Previamente a la disputa frente al Nashville en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Messi se presentó ante un estadio en silencio a sus pies y recibió el botín de oro, el premio al máximo goleador de la MLS, por 29 goles y 19 asistencias.



El lateral izquierdo Jordi Alba, quien anunció recientemente su retiro del fútbol al final de la temporada, apareció acompañado de sus tres hijos Piero, Bruna y Ventura.



El Inter Miami llegó al primer encuentro de los ‘playoffs’ tras haberse posicionado tercero en la clasificación de la Conferencia Este de la temporada regular de la MLS, y habiendo ganado los últimos partidos, pese al esfuerzo acumulado de varias semanas con muchos compromisos.



Durante la primera parte, Messi maravilló a la afición con largas carreras, el día después de que el Inter Miami anunciara su renovación hasta 2028, y en el minuto 18 anotó el 1-0 con un remate estelar de cabeza desde el centro del área, después de que el uruguayo Luis Suárez le dejara la pelota en bandeja.



En el minuto 31, Ian Fray remató una asistencia de Messi tras botar una falta, que pasó muy cerca del palo derecho, pero el balón se terminó desviando.



El Nashville despertó casi en el descanso, cuando Bryan Acosta remató en el minuto 46 desde fuera del área, pero falló.



Segundos después su compañero Sam Surridge remató desde el lazo izquierdo del interior del área una asistencia de cabeza de Jacob Schaffelburg, pero el balón se fue alto por la izquierda y cayó el telón de la primera parte.



Tras el descanso, Sergio Busquets se llevó una tarjeta amarilla por juego peligroso en el 53, y dos minutos después De Paul y Surridge se llevaron dos amarillas más.



En el minuto 61, tras una falta de Maxi Falcón en la zona defensiva, Ian Fray centró al área, desde donde Teo Allende remató de cabeza y marcó el 2-0 para el Inter Miami.



Las Garzas del técnico argentino Javier Mascherano no se conformaron y lucharon por el tercer gol, que anotó Messi en el añadido de la segunda parte, tras un remate con la izquierda desde cerca del centro de la portería.



Tras un intento fallido de Surridge a poco más de un minuto de terminar el partido, Hany Mukhtar descontó para el Nashville, con un gol de tiro libre.



El Inter Miami ganó el primer partido de una serie al mejor de tres, en el que Las Garzas cuentan con ventaja de campo.



- Ficha técnica:



3. Inter Miami: Rocco Novo Rios; Ian Fray (Gonzalo Luján, m.88), Noah Allen, Maxi Falcón, Jordi Alba, Teo Allende (Mateo Silvetti, m.76), Sergio Busquets, Rodrigo De Paul (Yannick Bright, m.88), Baltasar Rodriguez (Telasco Segovia, m.69), Leo Messi y Luis Suárez.



Entrenador: Javier Mascherano.



1. Nashville: Joe Willis; Andy Najar (Josh Bauer, m.85), Walker Zimmerman, Jeison Palacios, Daniel Lovitz (Tate Schmitt, m.85), Bryan Acosta (Matthew Corcoran, m.68), Edvard Tagseth, Patrick Yazbek (Gastón Brugman, m.68), Hany Mukhtar, Sam Surridge, Jacob Shaffelburg (Alex Muyl, m.73).



Entrenador: Brian Callaghan



Goles: 1-0, m.18: Messi. 2-0, m.61: Teo Allende. 3-0, m.90+6: Messi. 3-1, m.90+11: Hany Mukhtar.



Árbitro: Filip Dujic, de Canadá.



Incidencias: Partido de primera ronda de los ‘playoffs’ de la MLS disputado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida).



Por Blanca Escriche

