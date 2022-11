Luis Enrique anunció cambios contra la necesitada Alemania

El estreno impecable de la selección española en Qatar 2022 no provocará que Luis Enrique repita equipo por primera vez en su doble etapa como seleccionador y, aunque reconoció que no decidirá el equipo titular hasta la mañana de hoy domingo, día del partido, baraja entre dos y tres retoques.

"Me preocupa cero la alineación", afirmó al más puro estilo Luis Enrique en vísperas del reencuentro con Alemania, vieja conocida a la que España endosó seis tantos en su último precedente, en la Liga de Naciones.

"No funciono así", respondió Luis Enrique cuando fue cuestionado por dar continuidad al once que tan bien funcionó ante Costa Rica. "Durante la semana cambiamos de idea y hasta el ultimo día decido con algún jugador en función de lo que vamos entrenando", añadió un técnico cuya columna vertebral del Mundial parece clara con Unai Simón, Aymeric Laporte, Sergio Busquets, Pedri, Gavi o Marco Asensio como intocables.

El mensaje del asturiano es que todos tienen opciones de jugar y eso tiene metidos a todos los jugadores que están concentrados en la Universidad de Catar. "No tengo un once seleccionado. Por norma no repito onces, de hecho creo que no he repetido en la selección".

