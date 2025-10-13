Deportes - 13/10/25 - 12:00 AM

Marruecos avanza a semifinales de Mundial Sub-20 de Fútbol

Marruecos sigue haciendo historia en el Mundial Sub 20 y se instaló en semifinales de la justa luego de imponerse 3-1 a Estados Unidos en vibrante partido de los Cuartos de Final que se definió en los últimos minutos.

En la primera mitad el partido estuvo cerrado hasta que Fouad Zahouani puso en ventaja a los africanos (31’); sin embargo, los de ‘las barras y las estrellas’ igualaron antes del descanso por conducto de Cole Campbell.

En el complemento Joshua Wynder, en propia puerta (66') y Gessime Yassine (87') en la agonía del encuentro pusieron cifras definitivas y se selló el pase de Marruecos a semifinales entre las cuatro mejores selecciones de la Copa del Mundo.

