México, Venezuela y USA serán los rivales de Panamá en la AmeriCup

La selección mayor de baloncesto de Panamá tendrá de rivales a México, Venezuela y Estados Unidos en la AmeriCup 2022, el torneo más importante del continente, el cual ahora se realiza cada cuatro años.

Ayer se efectuó el sorteo para esta competencia, la cual se efectuará del 2 al 11 de septiembre de este año en Brasil.

Panamá y sus rivales quedaron en el grupo C del torneo. El grupo A lo integran Brasil, Uruguay, Colombia y Canadá, mientras que el B lo conforman Islas Vírgenes, Puerto Rico, República Dominicana y Argentina.

