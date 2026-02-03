Michael Amir Murillo, con un futuro incierto en el Olympique

La situación del lateral panameño Michael Amir Murillo en el Olympique de Marsella, de la Ligue 1 de Francia, se ha tornado incierta tras las fuertes declaraciones de su entrenador, el italiano Roberto De Zerbi, quien lo acusó de falta de “hambre competitiva” y lo envió al equipo de reservas como medida disciplinaria.

🔥 De Zerbi y su advertencia: “Sin hambre, no juega”

En una conferencia de prensa previa al duelo de octavos de final de la Coupe de France contra el Stade Rennais, De Zerbi confirmó la decisión de relegar a Murillo al equipo filial, argumentando que la medida responde a su percepción de una actitud insuficiente en el terreno de juego.

“Acepto errores futbolísticos, pero hay una cosa que quiero ver: hambre. Si alguien no tiene hambre, no juega conmigo”, declaró De Zerbi.

El técnico agregó que aunque acepta errores de juego, espera un compromiso físico y mental que, a su juicio, no ha observado en el defensa panameño en las últimas semanas.

Pese al recado duro, De Zerbi aclaró que su decisión no es personal. “Murillo es una buena persona y un jugador fuerte”, afirmó, aunque remarcó que debe alinear a su equipo con jugadores que demuestren ambición y entrega constante.

⚽ Historial de Murillo en Francia y rumores de mercado

Michael Amir Murillo ha sido protagonista en sus tres temporadas con el Olympique de Marsella tras su llegada desde el Anderlecht de Bélgica. En la temporada 2025-2026, el panameño se consolidó como pieza fundamental, disputando más de 18 encuentros de Ligue 1 antes de su pausa reciente.

Sin embargo, los rumores de una posible salida antes del cierre del mercado de invierno europeo se han intensificado, en parte debido a la decisión del club de liberar una plaza de jugador extracomunitario. Algunos reportes señalan que el club habría encargado a agentes encontrarle una salida, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

📱 Reacción de Murillo y contexto en redes

Ante la polémica, Murillo rompió el silencio con una publicación enigmática en sus redes sociales, con una imagen de un jinete rodeado por soldados y la frase “Cuando no hay salida, sé fiel a ti mismo”, lo que ha generado un intenso debate entre aficionados y medios deportivos.

🏆 Repercusiones en la Selección de Panamá y rumbo al Mundial

La situación del panameño no solo repercute a nivel de club, sino también en la Selección de Panamá, de cara a compromisos internacionales y el Mundial 2026, en el que Murillo es esperado como uno de los defensores titulares, siempre que mantenga ritmo competitivo a nivel de clubes.