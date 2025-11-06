Deportes - 06/11/25 - 12:00 AM

Michael Murillo jugó su primer partido de titular en Liga de Campeones

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El panameño Michael Amir Murillo tuvo ayer su primer partido como titular en un partido de Liga de Campeones de la UEFA, en la derrota de su equipo, el Olympique Marsella, 1-0, ante el Atalanta de Italia.

Murillo, quien debutó esta temporada en la máxima competencia de clubes de la UEFA, había jugado en los tres encuentros anteriores de su club, pero en todos lo había hecho entrando de suplente.

Ayer, Murillo arrancó el juego que se disputó en el Orange Vélodrome, de Marsella, Francia, jugando los 90 minutos.

En este partido, el jugador más valioso del Atalanta fue Lazar Samardzic, quien con un zapatazo espectacular en el minuto 89, dio la victoria a su equipo.

El Atalanta sumó tres puntos importantes con los que tomó impulso en la clasificación y dejó muy tocado al Marsella.

