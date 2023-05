Miguel Amaya, panameño N.°70 en debutar en las Grandes Ligas

El santeño Miguel Amaya se convirtió hoy jueves en el pelotero panameño N.°70 en debutar en las Grandes Ligas, al ver acción en el partido en el que su equipo, los Cachorros de Chicago, perdió 4-3 ante los Nacionales de Washington.

First career RBI for @mamaya_9!



Welcome to The Show!! pic.twitter.com/e7Ji4I8oFJ