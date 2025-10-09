Deportes - 09/10/25 - 12:00 AM

Muere Muiguel Russo, técnico de Boca Juniors

Miguel Ángel Russo, entrenador argentino con más de 30 años de trayectoria y quien se desempeñaba como técnico de Boca Juniors, falleció ayer miércoles a los 69 años, según confirmaron a EFE fuentes familiares.

El entrenador padecía desde 2017 un cáncer de próstata, al que se le sumó luego uno de vejiga. Se encontraba de licencia médica desde finales de septiembre, bajo cuidados especiales en su domicilio.

Russo fue diagnosticado de cáncer el 31 de julio de 2017, cuando dirigía al Millonarios colombiano.

