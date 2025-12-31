Deportes - 31/12/25 - 12:00 AM

Multitudinario respaldo al Real Madrid en práctica a puertas abiertas

Por: Madrid EFE -

La plantilla del Real Madrid se dio un baño de masas en un entrenamiento de puertas abiertas en el estadio Alfredo di Stéfano, con el que preparó el primer encuentro del 2026, ante el Real Betis.

La segunda sesión del Real Madrid tras las vacaciones navideñas fue un momento especial. Las 4.150 entradas que puso el club a disposición de sus socios quedaron cortas para la demanda y, un año más, los más jóvenes inundaron de ilusión el Di Stéfano en el único día que pueden ver trabajar de cerca a sus jugadores y disfrutar de un encuentro final con ellos.

Algunos como Jude Bellingham, Vinícius, Thibaut Courtois o Dani Ceballos se quedaron cerca de una hora firmando camisetas y haciéndose fotos, acudiendo a cada grada del estadio ubicado dentro de la Ciudad Real Madrid. Toda la plantilla, incluido el técnico Xabi Alonso, convirtieron en inolvidable el 30 de diciembre para los seguidores madridistas, de gran mayoría de corta edad.

