Nacional de Béisbol Juvenil arranca este sábado sin un claro favorito

A partir de este sábado 3 de enero inicia la lucha por el título del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 'Copa Caja de Ahorros' 2026, torneo organizado por la federación panameña de este deporte (Fedebeis).

Desde la primera fecha del torneo, todos los equipos verán acción, aunque oficialmente el partido de inauguración será el de Coclé, actual campeón de esta categoría, que le hará frente a Colón en el Estadio Remón Cantera de Aguadulce a partir de las 7 de la noche.

Previamente, a las 5 de la tarde, habrá un acto de inauguración, en el que el artista invitado será el popular artista panameño de música típica Darío Pitti.

Los otros partidos iniciarán a las 7:30 p.m.: Darién vs Panamá Este en Chepo; Panamá Metro vs Panamá Oeste en el Mariano Rivera; Chiriquí Occidente vs Bocas del Toro en el Calvin Byron; Chiriquí vs Veraguas en el Omar Torrijos; y Herrera vs Los Santos en el Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández.

Para esta temporada, los precios de taquilla serán de 4.00 dólares; los niños de 6 a 11 años y jubilados el costo será de 2.00 dólares y los niños hasta 5 años entran gratis.

Una de las expectativas de este torneo será si Coclé podrá revalidar su título por tercer año consecutivo y unirse a un grupo selecto de provincias que han logrado conseguirlo como lo son Panamá Metro, Los Santos y Chiriquí.

Si bien es cierto los coclesanos son considerados como favoritos, su ventaja no es amplia, ya que hay otros equipos que pueden amenazar el reinado de la 'leña roja'.

El campeonato nacional tendrá una serie regular de ‘todos contra todos’ entre los 12 equipos participantes a dos vueltas (22 juegos disputará cada equipo).

Los ocho mejores récords clasificarán a la siguiente etapa, la cual consistirá en series al mejor de siete encuentros (el primero que gane cuatro clasifica a semifinales). En esta fase, el primero se medirá al octavo; el segundo vs el séptimo, el tercero vs sexto; y el cuarto vs quinto.

Los ganadores de estas llaves avanzarán a las series semifinales, las cuales también están programadas a siete encuentros.

En esta etapa, el ganador de la llave 1 vs 8 se enfrentará al que triunfe del duelo 4 vs 5. Por su lado, el ganador de la llave 2 vs 7 jugará ante el que triunfe del duelo 3 vs 6.

Los equipos ganadores de las semifinales disputarán el título nacional al mejor de siete juegos.

Hay que señalar que cada equipo tendrá que tener en sus nóminas cuatro peloteros entre 19 y 20 años: dos lanzadores y dos jugadores de cuadro.

Igualmente, para la serie de ocho y semifinales, cada equipo tendrá derecho a un refuerzo de los equipos eliminados.