Kadir Barría en lista oficial del Botafogo para la Copinha

El delantero panameño Kadir Barría oficialmente forma parte de la selección del Botafogo que participará en la Copa São Paulo de Futebol Júnior, mejor conocido como la 'Copinha', reservado para la categoría Sub-20 y que arrancó ayer.

La información fue revelada por el club Botafogo, en la que dio a conocer los 22 seleccionados entre los que figura Barría entre los cuatro atacantes que llevará este equipo a la competencia. Igualmente quedaron ocho jugadores en reserva que pueden ser llamados a las siguientes fases del torneo.

El Botafogo debutará este domingo 4 de enero ante el Águia de Maraba, correspondiente al grupo 22 del torneo y el mismo está programado para las 11 de la mañana (hora local), 9 a.m. (hora de Panamá).

La Copa Sao Paulo de Fútbol Junior o también conocida como ‘Copinha’, la misma es una competición de fútbol masculino Sub-20 de Brasil. Es organizada por la Federación Paulista de Fútbol (FPF) e incluye clubes no sólo de Sao Paulo, sino de todo Brasil.