Deportes - 02/1/26 - 04:30 PM

'El Científico' viaja el sábado a Alemania para pleito de título mundial

El clasificado mundial panameño disputará el cetro universal interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

El clasificado mundial panameño Ricardo 'El Científico' Núñez viajará este sábado 3 de enero a Alemania con miras a disputar el campeonato mundial ligero interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el cubano Jadier Herrera.

El combate titular será específicamente en la Rudolf Weber-Arena de la ciudad de Oberhausen, estado de Nordrhein-Westfalen, Alemania.

NO DEJES DE LEER: Mundial de Fútbol y Clásico Mundial de Béisbol encabezan agenda 2026

'El Científico' Núñez viajará junto a su apoderado Raúl Ford y sus entrenadores Gustavo Cervantes y Héctor Rangel. Harán una escala en Amsterdam, Países Bajos y posteriormente tomarán otro vuelo que los llevará al destino final.

"Lo más importante es que me siento positivo, tranquilo. He hecho todo para que todo salga bien en esta pelea que es lo más difícil: la preparación. Ya me siento ganador, voy positivo para este viaje", declaró este viernes 'El Científico' Núñez previo al viaje.

Núñez agregó que tiene la experiencia en este tipo de combate, por lo que dejará a Panamá en alto y traerá de vuelta el  título mundial.

Te puede interesar

Kadir Barría en lista oficial del Botafogo para la Copinha

Kadir Barría en lista oficial del Botafogo para la Copinha

 Enero 02, 2026
'El Científico' viaja el sábado a Alemania para pleito de título mundial

'El Científico' viaja el sábado a Alemania para pleito de título mundial

 Enero 02, 2026
Neymar renueva contrato con el Santos hasta diciembre

Neymar renueva contrato con el Santos hasta diciembre

Enero 02, 2026
Nacional de Beis Juvenil tendrá serie regular de 132 juegos

Nacional de Beis Juvenil tendrá serie regular de 132 juegos

Enero 02, 2026
Dos Panameños clasifican con los Bravos de Margarita

Dos Panameños clasifican con los Bravos de Margarita

 Enero 02, 2026

NO DEJES DE LEER: Nacional de Beis Juvenil tendrá serie regular de 132 juegos

El combate titular de ‘El Científico’ Núñez formará parte de la función que organiza la empresa Queensberry Promotions, de Frank Warren y tendrá como combate estelar el del campeón mundial interino pesado del CMB, el alemán Agit Kabayel, quien defenderá su cetro ante el polaco Damian Knyba.

Núñez, de 32 años, tiene récord profesional de 26 triunfos (22 nocauts), siete derrotas, mientras que su rival se encuentra invicto en 17 combates, de los cuales ha ganado 15 por la vía del nocaut.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Conductor de pick up con muebles no respeta señal y mata a taxista

Conductor de pick up con muebles no respeta señal y mata a taxista
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte

Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte
LE METEN OTRA DENUNCIA A STEFANY

LE METEN OTRA DENUNCIA A STEFANY
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí