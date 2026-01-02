'El Científico' viaja el sábado a Alemania para pleito de título mundial

El clasificado mundial panameño Ricardo 'El Científico' Núñez viajará este sábado 3 de enero a Alemania con miras a disputar el campeonato mundial ligero interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el cubano Jadier Herrera.

El combate titular será específicamente en la Rudolf Weber-Arena de la ciudad de Oberhausen, estado de Nordrhein-Westfalen, Alemania.

'El Científico' Núñez viajará junto a su apoderado Raúl Ford y sus entrenadores Gustavo Cervantes y Héctor Rangel. Harán una escala en Amsterdam, Países Bajos y posteriormente tomarán otro vuelo que los llevará al destino final.

"Lo más importante es que me siento positivo, tranquilo. He hecho todo para que todo salga bien en esta pelea que es lo más difícil: la preparación. Ya me siento ganador, voy positivo para este viaje", declaró este viernes 'El Científico' Núñez previo al viaje.

Núñez agregó que tiene la experiencia en este tipo de combate, por lo que dejará a Panamá en alto y traerá de vuelta el título mundial.

El combate titular de ‘El Científico’ Núñez formará parte de la función que organiza la empresa Queensberry Promotions, de Frank Warren y tendrá como combate estelar el del campeón mundial interino pesado del CMB, el alemán Agit Kabayel, quien defenderá su cetro ante el polaco Damian Knyba.

Núñez, de 32 años, tiene récord profesional de 26 triunfos (22 nocauts), siete derrotas, mientras que su rival se encuentra invicto en 17 combates, de los cuales ha ganado 15 por la vía del nocaut.