Deportes - 19/12/25 - 12:00 AM
Napoli alcanza la final de la Copa Italia
La estrella del Napoli Rasmus Hojlund brilló y el campeón defensor de la Serie A venció el jueves 2-0 al AC Milan para alcanzar la final de la Supercopa de Italia.
El exjugador del Manchester United asistió en un gol y anotó el otro para llevar al Napoli a la final del lunes. El Napoli jugará contra el ganador de la otra semifinal, que se disputa hoy viernes, entre el Bologna, ganador de la Copa de Italia, y el subcampeón de la Serie A, el Inter de Milán.