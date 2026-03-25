Deportes - 25/3/26 - 12:00 AM

Nataly Delgado, instalada en Nicaragua

La campeona mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la panameña Nataly Delgado, ya se encuentra instalada en Managua, Nicaragua, para su defensa titular de este sábado 28 de marzo.

Delgado expondrá su corona ante la venezolana Yoselin Fernández en uno de los pleitos de la función que se realizará en el Centro de Convenciones Crowne Plaza, en la capital nicaragüense.

Delgado, quien llegó a Managua acompañada por su equipo de trabajo, fue abordada por la prensa deportiva pinolera.

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