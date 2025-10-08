Omar Browne: ‘Sé mi capacidad y lo que puedo aportar’

El volante panameño Omar Browne, una de las novedades en la convocatoria de Panamá para los próximos dos juegos de Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, manifestó sentirse feliz de volver a la selección nacional, la cual enfrentará este viernes de visita a El Salvador, mientras que el martes 14 de octubre recibirá a Surinam.

“Después del llamado me he sentido feliz de volver a la selección, era algo que estaba esperando. Sé mi capacidad y lo que puedo aportar. Con los compañeros que tengo seguramente me van a dar ese empujón para ser mejor”, expresó Browne, quien actualmente milita en el club Estudiantes de Mérida, en la primera división del fútbol venezolano.

El futbolista reconoció la importancia de los rivales, pero enfatizó que el grupo está enfocado en sumar puntos. “Sabemos lo que es el rival, pero nosotros también sabemos a lo que vamos y lo que estamos jugando. Hay que preparar bien el partido para ir allá y sacar los tres puntos”, agregó el jugador.

A los entrenamientos de ayer, la selección estuvo casi al completo, solo faltando el defensa José ‘Coto’ Córdoba.