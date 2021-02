Oscar Valdez acabó con reinado de Miguel Berchelt con potente nocaut (Vídeo)

En una guerra de mexicanos, Oscar Valdez se convirtió en el nuevo campeón mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), al destronar a Miguel ‘El Alacrán” Berchelt, por nocaut en el décimo asalto del encuentro celebrado en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

