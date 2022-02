P. Este derrota 8-2 a Metro y está a un paso de coronarse campeón

El equipo de Panamá Este se colocó a un triunfo de coronarse campeón nacional del béisbol juvenil, al vencer 8-2 a Panamá Metro y poner la Serie Final tres juegos a dos.

A diferencia de los primeros partidos, el pitcheo de Panamá Este ha mejorado y ayer nuevamente mantuvo a la ofensiva metropolitana controlada hasta que la de ellos explotó en la novena entrada con un racimo de cinco carreras para sentenciar el encuentro.

Panamá Este anotó una en la parte alta del primer inning, pero Metro igualó la pizarra en la baja del segundo inning.

No obstante, los Potros tomaron la delantera nuevamente cuando anotaron una en el cuarto y otra más en el quinto para irse arriba 3-1. Metro se acercó en la baja del sexto episodio con una rayita pero no pudo romper el dominio del pitcheo de los del Este.

El ganador del encuentro fue el abridor Juan Rodríguez, quien a pesar de permitir dos carreras evitó que la ofensiva explotara temprano. Solo permitió un hit, ponchó a tres y dio cinco base por bolas.

Rodríguez fue apoyado por sus compañeros Sebastián Vásquez y Miguel Cruz (salvado), quienes silenciaron por completo a los bates de la capital.

El derrotado fue el abridor Ismael Velasco, quien en cinco entradas, permitió tres carreras, siete hits, dio dos base por bolas y ponchó a uno. También trabajaron Eduardo Toribio, Anthony González, Jafeth Ríos, quien permitió cinco carreras y Francisco Garzón.

Los mejores a la ofensiva de Panamá Este fueron Derek Pinto de 4-2 (cuatro carreras impulsadas y una anotada); y Ariel Lebron de 4-3 (dos carreras remolcadas).

Por Metro Joshua Cedeño bateó de 4-1 (una carrera empujada); y Omar Reluz de 2-1 (dos base por bolas).

Panamá Este ligó 10 imparables y cometieron un error a la defensa, mientras que Metro solo conectó cuatro hits y nuevamente falló a la defensa con cuatro pifias.

El domingo será día libre y la Serie Final se reanudará el 28 de febrero con el sexto encuentro a partir de las 7 de la noche en el estadio nacional Rod Carew.

