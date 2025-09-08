Deportes - 08/9/25 - 12:00 AM

Packers vencen 27-13 a Lions con sólida actuación de Love y Parsons

Por: Green Bay EFE -

Jordan Love lanzó un par de pases de anotación y Micah Parsons logró una captura en su debut con Green Bay, mientras los Packers ofrecieron una actuación defensiva excepcional en una victoria de 27-13 sobre los Lions de Detroit.

Los Packers, que abrieron la temporada en casa por primera vez desde 2018, vencieron a los campeones defensores de la División Norte de la NFC después de haber tenido un récord de 1-5 en juegos divisionales el año pasado.

Love completó 16 de 22 pases para 188 yardas con pases de touchdown de 15 yardas a Tucker Kraft y 17 yardas a Jayden Reed.

Josh Jacobs añadió una anotación de tres yardas en el último cuarto, dándole un touchdown en un récord de franquicia de nueve juegos consecutivos.

