Panamá busca extender dominio en Vuelta Internacional a Chiriquí

Panamá busca extender su dominio en la Vuelta Internacional a Chiriquí de Ciclismo, la cual arrancará hoy viernes en su edición XLV con una etapa que tendrá un recorrido hacia el oriente de esta provincia.

Las dos últimas ediciones de la vuelta Internacional a Chiriquí fueron dominadas por los nacionales Franklin Archibold y Bolívar Gabriel Espinosa, formando parte de los nueve galardones que han conseguido los pedales criollos en esta cita.

La etapa de hoy tendrá un recorrido de 140.8 kilómetros partiendo de la ciudad de David, llegará hasta la entrada de San Félix y retornará hasta el corregimiento de Las Lomas.

Para la edición de 2025, la Vuelta Internacional a Chiriquí tendrá 777.90 kilómetros dividida en ocho etapas, iniciando este 21 de noviembre con un recorrido hacia el oriente de esta mágica provincia.

Escuadras de Costa Rica, México, Canadá, República Dominicana, Colombia, Cuba y Panamá, buscarán la gloria que llegará el próximo 28 de noviembre cuando baje el telón del evento más rico en historia del ciclismo panameño.

Uno de las innovaciones para este año es la incorporación de la categoría Junior, brindando a los jóvenes talentos una plataforma de crecimiento y roce competitivo. Con esta iniciativa, la Federación Panameña de Ciclismo busca fortalecer la base del ciclismo nacional y preparar a la nueva generación de corredores para enfrentar retos internacionales.

Ayer, en el Palacio Municipal de David, se realizó la presentación de los 19 equipos, que totalizan los 135 pedalistas.