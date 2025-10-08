Panamá buscará superar el cuarto lugar de participaciones anteriores

Panamá buscará mejorar su actuación de los últimos Juegos Deportivos Centroamericanos en la próxima justa deportiva que tendrá como sede Guatemala y que marcará el inicio del nuevo ciclo olímpico.

Estos juegos no se realizaron en la edición 2021 por la pandemia y en su últimas dos versiones, celebradas en San José, Costa Rica 2013 y Managua 2017, Panamá quedó ubicada en la cuarta posición.

En el 2013, la delegación nacional obtuvo un total de 147 medallas, de las cuales 43 fueron de oro, 46 de plata y 58 de bronce.

En los juegos de 2017, Panamá totalizó 159 preseas, de las cuales 41 fueron de oro, 55 de plata y 63 de bronce.

Los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 contarán con 42 deportes y 56 modalidades. Panamá verá acción en 36 de esos deportes.

En el Ciclo Olímpico, Guatemala 2025 es el paso posterior a los Juegos Mundiales Chengdú 2025 y a los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y la antesala a los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 que cerrarían un vibrante año deportivo para el país.