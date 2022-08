Panamá complica más su panorama para clasificar al mundial de Basket

La Selección de Baloncesto de Panamá no pudo aprovechar las oportunidades que se le presentaron ante República Dominicana y terminó perdiendo 70-61 en el Palacio de los Deportes de la ciudad de Santo Domingo.

El encuentro fue el primero de la segunda fase de la Eliminatoria para el Mundial de Baloncesto 2023, el cual se disputará en Japón, Filipinas e Indonesia.

Con el resultado, el panorama para el quinteto panameño se complica aún más con miras a una posible clasificación a la cita mundialista tras quedar con marca de 2-5.

Por su lado, Dominicana se afianza en zona de clasificación al quedar con marca de 5-2.

La selección nacional se encuentra en esta segunda fase en el grupo E junto a República Dominicana, Venezuela, Canadá, Argentina y Bahamas.

El grupo es liderado por Canadá (7-0), seguido de Venezuela (6-1), República Dominicana y Argentina (5-2), Panamá y Bahamas (2-5).

El formato de competencia señala que los tres primeros lugares de los dos grupos más el mejor cuarto lugar clasifican a la máxima cita del baloncesto.

El otro grupo (F) lo conforman Estados Unidos (6-1), Brasil y México (5-2), Puerto Rico y Uruguay (4-3) y Colombia (2-5).

El próximo partido de Panamá será de local en la arena Roberto Durán ante Canadá a partir de las 7:10 de la noche.

Dominicana 70- Panamá 61

En el partido ante Dominicana, Panamá tuvo grandes oportunidades de alzarse con el triunfo pero fallaron en momentos claves que incidieron en la derrota.

En el desarrollo de todo el encuentro, la diferencia fue de pocos puntos. El primer cuarto fue favorable a los dominicanos 21-14, mientras que en el segundo periodo ganaron 13-12 para irse al descanso 34-26 al frente.

En el tercer cuarto Panamá reaccionó e incluso tomaron la delantera en varios momentos del partido. El quinteto nacional ganó este periodo 17-13 para poner el marcador 47-43, a favor de los caribeños.

No obstante, en el cuarto periodo no pudieron concretar las oportunidades y perdieron el parcial 23-18.

Los mejores a la ofensiva por Panamá fueron Akil Mitchell con 19 puntos (9-17 en tiros de campo), nueve rebotes y dos asistencias; y Jhivvan Jackson con 15 unidades (6-18 en tiros de campo), tres asistencias e igual cantidad de robos de balón.

Colectivamente, la estadística que más complicó el juego de Panamá fueron las pérdidas de balón con un total de 21.

