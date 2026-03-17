Panamá debuta ante Costa Rica en clasificatorio al Mundial Sub-17

Panamá inicia su lucha por un cupo al Campeonato Mundial Sub-17 de Fútbol Femenino cuando juegue hoy ante Costa Rica en la Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf en esta categoría.

El partido, correspondiente al grupo C de la competencia, está programado a las 11:06 de la mañana (hora de Panamá) en la Cancha #1 de la Federación Costarricense de Fútbol en Alajuela, Costa Rica.

El formato de competencia del torneo de la Concacaf establece que cada grupo (tres en total) jugará una ronda todos contra todos. El primer lugar de cada grupo obtendrá su cupo directo al mundial.

Además, el mejor segundo lugar de los tres grupos también logrará el cuarto y último cupo a la cita mundialista, la cual se disputará este año 2026 en Marruecos.

Luego del encuentro ante las ticas, el jueves 19 de marzo se enfrentará a México a la 1:30 de la tarde (hora de Panamá) y cerrará la fase de grupos ante Jamaica el domingo 22 de marzo a las 4 de la tarde.