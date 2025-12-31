Panamá estará en el Baby Fútbol Colanta

Un representativo de Panamá estará compitiendo en el prestigioso Torneo Baby Fútbol Colanta, del 1 al 18 de enero en Medellín, Colombia.

Esta será la cuarta participación para los "Canaleros", que cuenta en parte técnico-táctica con el reconocido DT de categorías menores, Jorge Santos.

Para Luis Miguel García, presidente de Baby Fútbol Panamá, no se han escatimado esfuerzos en busca de superar la presentación del 2024, donde se llegó a octavos de final.

Panamá jugará su primer partido el 4 de enero ante Fútbol Paz de Cali, luego el 5 lo hará ante la Academia Juan Cuadrado de Medellín y cierra la ronda de grupos ante Urabá-Antioquia el 8 de enero.

En este conglomerado verán acción jugadores como: Ricardo De La Guardia, Zadir Guevara, Ricardo Pérez, Thiago De Gracia, Hamsik Quesada, Jhon Lung, Alvin Melo, que provienen de academias como Soccer 10, Nuevo Chorrillo, JAPS.

Del baby fútbol han salido figuras de renombre mundial como James Rodríguez y Radamel Falcao.