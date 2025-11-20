Panamá fue de menos a más en la fase final de Eliminatoria

Panamá tuvo sus tropiezos, en algunos momentos hubo dudas, pero al final cumplió con los pronósticos y ratificó que en la actualidad es la mejor selección de Centroamérica tanto en el ránking como en la práctica, luego de alcanzar el cupo directo al Mundial 2026.

Antes de arrancar la fase final de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, los expertos ponían a Panamá como amplia favorita para llevarse el cupo directo del Grupo A, el cual compartía con las selecciones de Surinam, El Salvador y Guatemala.

No obstante el inicio no fue el mejor. Dos empates en la primera ventana (septiembre), el primero de visitante ante Surinam y el segundo de local ante Guatemala, era una señal de que la clasificación no sería fácil.

En la ventana de octubre, Panamá reaccionó con un triunfo histórico sobre El Salvador 1-0, siendo su primera victoria en el mítico Estadio Cuscatlán.

Cuando parecía que el onceno nacional tomaría el ritmo tomando en cuenta que sería local en el Estadio Nacional Rommel Fernández, nuevamente no pudo pasar de empate, en esa ocasión ante Surinam.

Con una sola ventana pendiente, Panamá afrontaba sus dos últimos partidos en el segundo lugar del grupo, a pesar de que tenía la misma cantidad de puntos que Surinam, que aventajaba en diferencia de goles.

Para estos encuentros, el cuerpo técnico liderado por Thomas Christiansen realizó varios ajustes, uno de estos fue el llamado a nuevos jugadores como el experimentado Alberto ‘Negrito’ Quintero´, Omar Browne y Azarías Londoño.

En el primer compromiso de la última ventana, en noviembre, Panamá logró otro triunfo histórico al vencer por primera vez a Guatemala en eliminatoria mundialista.

En ese partido, realizado en el Estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol, la selección nacional venció 3-2 a los chapines.

No obstante, Surinam también hizo su tarea al ganar por goleada de 4-0 a El Salvador, aumentando la diferencia de goles sobre Panamá en tres.

Le correspondía a Panamá cerrar de local el martes 18 de noviembre en el estadio Rommel Fernández, donde en sus dos compromisos anteriores solo había logrado empatar.

Para la fecha decisiva, el onceno nacional estaba obligado a ganar y esperar un empate o derrota de Surinam ante Guatemala para clasificar directo al Mundial.

Y así ocurrió. En un gran juego, el equipo panameño demostró una gran actitud, logrando un triunfo de 3-0 sobre El Salvador, su primero de local.

Simultáneamente, Guatemala logró una victoria de 3-1 sobre Surinam, resultado que selló la clasificación de forma directa de Panamá al Mundial 2026.