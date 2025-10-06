Deportes - 06/10/25 - 12:00 AM

Panamá inicia prácticas con miras a partido ante El Salvador este viernes

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Con el objetivo de sacar los tres puntos ante El Salvador, Panamá inició ayer sus entrenamientos con miras a obtener un urgido triunfo ante la selección cuzcatleca este viernes.

Un total de 11 jugadores se dieron cita a la primera práctica, la cual tuvo como sede la cancha de fútbol del Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes.

Los jugadores que estuvieron presentes fueron los porteros Orlando Mosquera, César Samudio y Luis Mejía; los defensas Fidel Escobar y Eric Davis; los volantes José Luis Rodríguez, Yoel Bárcenas, José Gasper Murillo y Azarías Londoño; y los delanteros Cecilio Waterman y José Fajardo.

El equipo inició la práctica con la parte física, mientras que aparte trabajaron los tres guardametas. Luego de los trabajos físicos, el equipo pasó a la cancha principal para continuar con el entrenamiento bajo las órdenes de Thomas Christiansen.

