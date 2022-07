Panamá Metro vuelve a la cima del béisbol nacional mayor

Panamá Metro volvió a la cima del béisbol nacional mayor, al vencer a Chiriquí 7-6 en episodios extras y barrerle la serie en cuatro juegos.

Es el noveno título para Panamá Metro y el N.°26 sumando los de Panamá. Al mismo tiempo, el equipo capitalino acabó con el reinado de los chiricanos que buscaban el tricampeonato nacional.

Panamá Metro no ganaba un título mayor desde el 2019, casualmente cuando también vencieron a Chiriquí en la Serie Final.

El cuarto juego, celebrado en el estadio Kenny Serracín de David, fue maratónico, el cual se vio retrasado su inicio debido a la lluvia y que tuvo que ser detenido nuevamente por el mal tiempo. Los metropolitanos se coronaron apróximadamente a las 2:15 de la madrugada cuando el relevo estelar José Regalado ponchó al Jugador Más Valioso del Torneo, Erasmo Caballero.

A pesar de ser una barrida, los cuatro juegos fueron reñidos pero la novena de Panamá Metro demostró ser mejor en los momentos cruciales. Las victorias de Panamá Metro fueron de 3-2, 5-3, 6-5 y 7-6.

En el encuentro definitivo Metro ligó siete imparables y no cometió errores, mientras que Chiriquí conectó 13 hits y tuvo una falla a la defensa.

Chiriquí partió por delante en el partido con una carrera en el primero y otra en el segundo. No obstante, Panamá metro fabricó racimos de tres carreras en el tercero y dos más en el cuarto para irse arriba 5-2.

En la parte baja de la cuarta entrada Chiriquí se acercó para poner el marcador 5-4 y empató el encuentro en el sexto.

A partir de allí el pitcheo de ambos equipos dominó hasta la altura de la décima entrada cuando Panamá Metro pudo descifrar los lanzamientos del relevo estelar Abdiel Saldaña para anotarle dos carreras. En el cierre de ese inning Chiriquí trató de por lo menos igualar la pizarra pero solo pudo anotar una para de esta forma finalizar el torneo.

El lanzador ganador fue José Regalado en función de relevo, trabajando dos entradas completas, permitió una carrera, un hit y ponchó a dos. Abrió el partido por Metro Maximiliano Gooding y también trabajaron Cristofer Cuevas, Derek Arroyo y Ariel Atencio.

El relevista Abdiel Saldaña, también en función de relevo fue el derrotado por Chiriquí. Abrió el encuentro Jonathan Amaya, quien tuvo una aceptable labor.

Los mejores a la ofensiva por Panamá Metro fueron Jorge Miranda de 6-2 (un jonrón), una carrera anotada y tres impulsadas, Eduardo Thomas de 4-2 (una carrera anotada y una impulsada), Jairo Carrillo de 3-1 (tres carreras anotadas y una base por bola) y Daniel Rodríguez de 3-1 (dos carreras anotadas).

