Panamá realizó primer entrenamiento en Ciudad del Cabo para amistoso

La Selección Mayor de Fútbol de Panamá realizó ayer domingo su primer entrenamiento en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, con miras al segundo partido amistoso con el onceno nacional de este país africano.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), informó que la sede del entrenamiento fue el Athlone Stadium, instalaciones que se utilizaron como centro de práctica para las selecciones en la pasada Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y que también sirve de casa del club Cape Town City FC, de la segunda división sudafricana.

Bajo un clima fresco de unos 20 grados centígrados y con la brisa del mar como protagonista, los dirigidos por el entrenador Thomas Christiansen entrenaron por espacio de 90 minutos en una sesión de mucho trabajo táctico, enfocado en corregir algunos aspectos mostrados en el primer amistoso en Durban.

El entrenamiento contó con la participación de todo el grupo, a excepción del guardameta Luis Mejía, quien trabajó al margen, luego de la molestia sufrida en el primer amistoso ante los Bafana Bafana.

Mejía será sometido hoy a pruebas médicas para conocer el alcance de su posible lesión muscular.

Para hoy lunes, el equipo visitará las instalaciones del Athlone Stadium para cumplir con su último entrenamiento en territorio sudafricano. El equipo estará entrenando en horario matutino, a las 10:00 a.m. hora local.

Luego de la práctica, el entrenador Christiansen y un jugador estarán hablando en rueda de prensa en el DHL Stadium, sede del partido de este martes entre ambas selecciones.

Panamá y Sudáfrica estarán enfrentándose mañana martes en su segundo amistoso, a las 12:30 p.m. mediodía (hora de Panamá).