Panamá sale con el objetivo de ganar y la ilusión de clasificar directo

Llegó el crucial día en el que se decidirán los tres cupos directos y los dos de repechaje para la Copa Mundial 2026 en las Eliminatorias de Concacaf y Panamá está con la opción de alcanzar una de estas plazas.

Hoy, en el estadio Rommel Fernández, a partir de las 8 de la noche, la selección nacional sale con la única consigna de vencer a El Salvador, resultado que le aseguraría un cupo al torneo intercontinental (repechaje) que se disputará en marzo de 2026.

No obstante, el equipo dirigido por Thomas Christiansen no pierde la ilusión de que se puede clasificar de forma directa al Mundial de 2026.

Y es que de ganar Panamá por cualquier resultado, combinado a un empate o derrota de Surinam ante Guatemala (juega también a las 8 p.m.), daría automáticamente el primer lugar del grupo A y el pase directo a la máxima cita del balompié mundial.

Panamá tiene actualmente nueve puntos al igual que Surinam, pero el quipo sudamericano que compite en Sudamérica aventaja en diferencia de goles con +5, mientras que Panamá tiene +2.

De ganar Surinam, Panamá tendría que vencer por varios goles a El Salvador y la cantidad dependerá de cuántos tantos anoten los surinameses ante los chapines.

Para el partido ante los cuzcatlecos, Panamá solo tendrá la baja por lesión del lateral derecho Michael Amir Murillo, mientras que El Salvador no contará con Bryan Gil, Jefferson Valladares, Mauricio Cerritos y Nathan Ordaz.

Un punto a considerar es la actitud que asuman para estos encuentros los equipos de El Salvador (rival de Panamá) y Guatemala (rival de Surinam), tomando en cuenta de que están eliminados y no tienen ninguna opción para estar tan siquiera en el repechaje.