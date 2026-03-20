Panamá será sede de torneo internacional de frontenis

Panamá será a partir del próximo lunes 23 al 28 de marzo escenario de intensas batallas en las instalaciones de la Sociedad Española de Beneficencia en el Torneo Internacional de Frontenis “Panama Open 8” con la participación de países invitados que buscarán llevarse los máximos galardones en las categorias A, B, C, Máster y Femenino.

El evento deportivo de alto rendimiento contará con representaciones de Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, México, España, Colombia, Argentina y Panamá con exponentes que tendrán sostenidas batallas protagonizadas por jugadores en jornadas reservada para parejas en superficie de 20 metros.

La delegación panameña está representada por catorce duplas. En la categoría A, rama masculina, jugarán Dayron Mateo/Javier López y Tomás Abraham/José Ayon. En la femenina verá acción la dupla de Marina González/Marilú González.