Panamá tuvo un inicio complicado en Eliminatoria Mundialista

La Selección Mayor de Fútbol de Panamá no tuvo un inicio como lo esperaba en la Eliminatoria de Concacaf para el Mundial de 2026, al empatar 0-0 ante Surinam en encuentro correspondiente al grupo A y que se disputó en el Franklin Essed Stadion de la ciudad de Paramaribo.

Fue un partido complicado desde un inicio en el que Panamá tuvo varias oportunidades de anotar pero Surinam también tuvo para llevarse la victoria.

NO DEJES DE LEER: La leyenda del billar panameño sigue brillando internacionalmente

Con este resultado, Panamá y Surinam suman un punto y la próxima cita de la selección nacional será este lunes 8 de septiembre cuando reciba en el Estadio Nacional Rommel Fernández a Guatemala a partir de las 8:30 de la noche.

Hay que recordar que en cada grupo (son tres) de este fase se jugará todos contra todos dos veces (visitante y local).

El primer lugar de cada grupo clasificará directo al mundial, mientras que los dos mejores segundos clasificados avanzarán a un Play-In Intercontinental de la FIFA, que se jugará en marzo de 2026.

Complicado partido

El primer tiempo fue difícil y se complicó con el factor lluvia, el cual fue protagonista en casi todo el encuentro.

A los 9 minutos Surinam tuvo una oportunidad clara pero no la aprovechó cuando Gyrano Kerk dio un centro frente a la portería a Richonell Margaret, quien estaba solo pero remató afuera.

Panamá tuvo su primer chance de marcar a los 11' minutos cuando en una buena jugada colectiva Adalberto Carrasquilla remató de pierna zurda, pero el portero de Surinam Etienne Vaessen la desvió en gran forma.

Otra oportunidad importante de Panamá se dio a los 29' minutos cuando michael Amir Murillodisparó un tiro razante que pegó en el poste derecho de la portería. A los 40' minutos Cristian Martínez tuvo otra oportunidad cuando parecía vencía al portero pero la defensa de Surinam evitó que la bola entrara.

NO DEJES DE LEER: Panameña debutará este sábado en Mundial de Boxeo Olímpico

El segundo tiempo inició con alternativas para los dos equipos pero sin abrir el marcador.

Panamá incrementó su ataque con los cambios de Carlos Harvey por Cristian Martínez; Jóse Fajardo por Cecilio Waterman; y Edgar Yoel Bárcenas por José Luis Rodríguez.

Sin embargo, el gol no llegó. un ejemplo fue a los 69' minutos, cuando por derecha, 'Coco' Carrasquilla dio un magistral pase al centro a Ismael Díaz, pero al rematar la pegó en el poste.

En el tramo final del partido Surinam cerró fuerte y afortunadamente para Panamá el portero Orlando Mosquera y la defensa salvaron a panamá de la debacle.

