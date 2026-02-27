Panamá, ubicado en el Grupo A del Mundial Sub-23 de Béisbol

Panamá quedó en el Grupo A del Mundial Sub-23 de Béisbol, el cual se disputará en Nicaragua entre el 6 y 15 de noviembre de este año.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), informó que Junto a Panamá fueron ubicados en el Grupo A los equipos de Taiwán, Puerto Rico, Australia, República Checa y el anfitrión Nicaragua. En el Grupo B están el defensor de la corona, Japón, además de los equipos de Korea, Venezuela, Cuba, Reino Unido y Sudáfrica.

Para el campeonato mundial de esta categoría se estarán utilizando los estadios Soberanía en Managua, el nuevo estadio Roberto Clemente en Masaya y el estadio Rigoberto López Pérez en la ciudad de León.

Japón es el doble campeón en los últimos dos mundiales y se espera que nuevamente sea uno de los protagonistas del certamen.

Panamá ganó su clasificación tras conquistar la medalla de oro en el Premundial de la categoría disputado en el estadio Mariano Rivera en el 2025, donde el equipo nacional jugó bajo las ordenes y dirección del profesor Aníbal Reluz Padre.