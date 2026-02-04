Deportes - 04/2/26 - 12:00 AM

Panamá vuelve a perder en Serie del Caribe

Los Tomateros de Culiacán (México Verde) aguantaron la amenaza de los Federales de Chiriquí de Panamá para derrotarlos 2-1 en su segunda presentación en la Serie del Caribe que se celebra en el Estadio Panamericano de Zapopan en Guadalajara, Jalisco, México.

Culiacán había sido dejado al campo en su estreno en la Serie por los Cangrejeros de Santurce cuando estaban a un out de la victoria. Ante los Federales llegaron con ventaja de una a la novena y el relevista Lupe Chávez dejó dos corredores en base antes de frustrar la amenaza y darle la primera victoria a su equipo.

Te puede interesar

Rayadas de Chiriquí y Umecit FC, invictas en la Liga Femenina de Fútbol

Rayadas de Chiriquí y Umecit FC, invictas en la Liga Femenina de Fútbol

 Febrero 03, 2026
Atlético Madrid logró ayer dos refuerzos

Atlético Madrid logró ayer dos refuerzos

Febrero 03, 2026
‘Coco’ Carrasquilla se enfrenta hoy a Aníbal Godoy

‘Coco’ Carrasquilla se enfrenta hoy a Aníbal Godoy

 Febrero 03, 2026
Barcelona no quiere sorpresas hoy ante Albacete

Barcelona no quiere sorpresas hoy ante Albacete

 Febrero 03, 2026
‘Prospecto del Año’, Orlando Martínez, en Japón para campamento

‘Prospecto del Año’, Orlando Martínez, en Japón para campamento

 Febrero 03, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón
Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí