Panamá vuelve a perder en Serie del Caribe

Los Tomateros de Culiacán (México Verde) aguantaron la amenaza de los Federales de Chiriquí de Panamá para derrotarlos 2-1 en su segunda presentación en la Serie del Caribe que se celebra en el Estadio Panamericano de Zapopan en Guadalajara, Jalisco, México.

Culiacán había sido dejado al campo en su estreno en la Serie por los Cangrejeros de Santurce cuando estaban a un out de la victoria. Ante los Federales llegaron con ventaja de una a la novena y el relevista Lupe Chávez dejó dos corredores en base antes de frustrar la amenaza y darle la primera victoria a su equipo.