Panameño Adalberto Carrasquilla no será suspendido por lesión a Kevin Mier

El volante panameño de Pumas de la Unam, Adalberto 'Coco' Carrasquilla, recibió una buena noticia. Y es que la Comisión Disciplinaria de la Liga Mexicana de Fútbol decidió no aplicarle una sanción por la falta cometida al portero colombiano Kevin Mier, del Cruz Azul y que le causó una fractura de la tibia.

No obstante, Carrasquilla se perderá el duelo de Play In, que sostendrá su equipo ante el Pachuca el próximo jueves 20 de noviembre, pero por acumulación de tarjetas.

NO DEJES DE LEER: CAI vence al Sporting y avanza a semifinales del torneo Clausura

El informe disciplinario señala que Carrasquilla acumuló su quinta amonestación durante el encuentro de la Jornada 17 ante Cruz Azul. La tarjeta se mostró precisamente en la jugada que generó debate entre analistas, pero la sanción no se origina en el contacto ni en una revisión extraordinaria: es consecuencia directa del reglamento.

La normativa vigente establece que, al llegar a cinco tarjetas preventivas en un mismo torneo o fase final, el jugador debe cumplir un partido de suspensión, además de recibir una multa económica. La Comisión aplicó el castigo de manera automática, tal como se ha hecho en certámenes anteriores.