Panameño Franklin Archibold sufre caída en Mundial de Ciclismo

El panameño Franklin Archibold no pudo terminar la prueba de fondo del Mundial de Ciclismo que se disputó en Flanders, Bélgica, luego de sufrir una caída.

El accidente se dio en el kilómetro 135 de un total de 268.3 kilómetros de recorrido.

“Un día muy rápido, nervioso con una variedad de altimetría y de recorrido, logramos acomodarnos, y me he sentido con buenas piernas, pero una caída en el kilómetro 135 nos sacó de carrera. Tratamos de entrar pero fue imposible, es una de las carreras más duras del mundo. Aún así me siento orgulloso de compartir con el lote de los mejores del mundo”, manifestó Archibold.