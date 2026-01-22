Deportes - 22/1/26 - 12:00 AM

Panameño Michael Amir Murillo fue titular con el Olympique de Marsella

El lateral, que también integra la selección nacional absoluta, tuvo su primer partido de la Liga de Campeones de la UEFA iniciando desde el primer minuto.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

El lateral panameño Michael Amir Murillo fue titular con su equipo el Olympique de Marsella, el cual perdió ayer miércoles 3-0 ante el Liverpool en partido correspondiente a la fase de Liga de la Liga de Campeones de la UEFA.

Murillo, titular indiscutible con la Selección Mayor de Fútbol de Panamá, jugó todo el encuentro ante el club inglés, siendo esta su primera titularidad en la Liga de Campeones de la UEFA.

