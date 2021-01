Panameño Rodolfo Aguilar al Salón de la Fama del Boxeo de Florida

El panameño Rodolfo Aguilar ha tenido varias facetas en el deporte del boxeo. Gracias a su trabajo por muchos años, recientemente fue escogido como uno de los nuevos miembros del Salón de la Fama de Boxeo de la Florida, Estados Unidos, en la categoría de participante.

Aguilar fue escogido junto a otras 15 personas que incluyó boxeadores, entrenadores, promotores, historiadores, periodistas y participantes en un anuncio realizado en el marco de la inauguración del nuevo museo de este recinto de la inmortalidad ubicado en Fort Myers, Florida.

Publicidad

NO DEJES DE LEER: COI reconoce a Damaris Young

“Para mí fue una sorpresa porque no sabía que me habían nominado hasta que me comunicaron que fuí electo para este Salón de la Fama”, manifestó Aguilar, quien sus primeros pasos en el deporte de las narices chatas y orejas de coliflor fueron como boxeador, teniendo un récord de 37 triunfos, 8 derrotas, 15 nocauts y tres empates.

Pero además de boxeador, Aguilar ha sido entrenador, concertador, manager y actualmente es juez para la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), además de ser el director de operaciones de la IBA para América Latina y Sudamérica.

NO DEJES DE LEER: Venezolano Botana dirigirá a selección de futsal de Panamá

“Es un orgullo haber sido escogido para formar parte de este Salón de la Fama. Es un sueño hecho realidad. Aquí ya pertenecen Roberto Durán y su hija Dalia en calidad de periodista”, agregó Aguilar, quien reside en Tallahassee, capital de la Florida.

La ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Boxeo de la Florida se realizará el 18 de junio en San Petersburgo, Tampa Bay.