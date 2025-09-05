Deportes - 05/9/25 - 04:50 PM

Pandeportes realiza trabajo especial en grama del Rommel Fernández

El mantenimiento en el césped será el fin de semana con el objetivo de que esté en excelentes condiciones para el partido de este lunes entre Panamá y Guatemala.

 

Por: Joel Isaac González

Pandeportes inició hoy viernes un trabajo especial en la grama del estadio Nacional Rommel Fernández con miras a que se encuentre en excelentes condiciones para el partido de este lunes entre Panamá y Guatemala correspondiente al grupo A de la fase final de la Eliminatoria de la Concacaf para el Mundi de 2026.

Una nota de prensa de Panadeportes informó que los trabajos iniciaron hoy viernes 5 de septiembre y se extenderán hasta el domingo 7.

Pandeportes detalló que en estos trabajos se estará trabajando con un producto que produce un color rojo en el césped. 

"Queremos aclarar que la tonalidad rojiza es normal y no afectará el estado óptimo de la grama, para recibir el partido entre Panamá y Guatemala el día lunes 8 de septiembre 2025, en la Ronda de Final de las Eliminatorias de CONCACAF", destaca la nota.

El partido entre Panamá y Guatemala será el primero que se disputa en esta última fase de la Eliminatoria Mundialista en el Estadio Nacional Rommel Fernández.

Además de Guatemala, en la fase final de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, también están programados jugarse en el estadio Rommel Fernández los encuentros ante Surinam (14 de octubre) y ante El Salvador (18 de noviembre).
 

