Deportes - 02/2/26 - 12:00 AM

Paolo Espino abrirá en debut de Panamá en Serie del Caribe

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá, representado por los Federales de Chiriquí, hará su debut hoy lunes en la Serie del Caribe 2026, cuando enfrente a su similar de México Rojo (Charros de Jalisco), actual campeón de la Liga Mexicana del Pacífico.

El partido está programado para las 8 de la noche (hora de Panamá) en el Estadio Panamericano de los Charros, Zapopan, en Jalisco, México.

El equipo panameño vuelve a la Serie del Caribe, nuevamente en calidad de invitado. En el 2024 fue su última participación, en la que también los Federales de Chiriquí vieron acción, quedando ubicado en el tercer lugar.

Para el encuentro de hoy, el director técnico de Panamá, José Mayorga y su cuerpo técnico designaron al experimentado exgrandes ligas Paolo Espino para que le haga frente a la novena azteca.

Además de los Charros de Jalisco (México Rojo), Panamá enfrentará en este torneo a los Tigres de Licey (República Dominicana) Tomateros de Culiacán (México Verde) y Cangrejeros de Santurce (Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico).

Te puede interesar

Carlos Alcaraz hace historia con título en Abierto de Australia

Carlos Alcaraz hace historia con título en Abierto de Australia

 Febrero 01, 2026
Real Madrid supera con apuros al Rayo Vallecano 2-1

Real Madrid supera con apuros al Rayo Vallecano 2-1

 Febrero 01, 2026
Barcelona vence al Elche y Flick destaca el nivel de Lamine Yamal

Barcelona vence al Elche y Flick destaca el nivel de Lamine Yamal

 Enero 31, 2026
Arbeloa defiende a Vinícius y Mbappé pese a las críticas

Arbeloa defiende a Vinícius y Mbappé pese a las críticas

 Enero 31, 2026
Pumas golea 4-0 a Santos y Carrasquilla brilla en la Liga MX

Pumas golea 4-0 a Santos y Carrasquilla brilla en la Liga MX

 Enero 31, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Cae 'Coya', uno de los más buscados de Panamá en lujosa mansión en Colombia

Cae 'Coya', uno de los más buscados de Panamá en lujosa mansión en Colombia
Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados

Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave
Madre e hijo viven hora de angustia atrapados en elevador de Costa del Este

Madre e hijo viven hora de angustia atrapados en elevador de Costa del Este