Paolo Espino abrirá en debut de Panamá en Serie del Caribe

Panamá, representado por los Federales de Chiriquí, hará su debut hoy lunes en la Serie del Caribe 2026, cuando enfrente a su similar de México Rojo (Charros de Jalisco), actual campeón de la Liga Mexicana del Pacífico.

El partido está programado para las 8 de la noche (hora de Panamá) en el Estadio Panamericano de los Charros, Zapopan, en Jalisco, México.

El equipo panameño vuelve a la Serie del Caribe, nuevamente en calidad de invitado. En el 2024 fue su última participación, en la que también los Federales de Chiriquí vieron acción, quedando ubicado en el tercer lugar.

Para el encuentro de hoy, el director técnico de Panamá, José Mayorga y su cuerpo técnico designaron al experimentado exgrandes ligas Paolo Espino para que le haga frente a la novena azteca.

Además de los Charros de Jalisco (México Rojo), Panamá enfrentará en este torneo a los Tigres de Licey (República Dominicana) Tomateros de Culiacán (México Verde) y Cangrejeros de Santurce (Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico).