‘Piojo’ Herrera: ‘La clave es no regalarle oportunidades al rival’

El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, afirmó que la clave en el partido frente a Honduras, por las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de 2026, está en la "consciencia de ser ordenados" tácticamente y "no regalarle oportunidades al rival".

En conferencia de prensa previa al partido de hoy jueves ante los catrachos en San Pedro Sula, el seleccionador indicó que los jugadores deben estar atentos para evitar descuidos, como ya ha sucedido anteriormente.

"Tenemos que estar atentos a nuestros descuidos que son los que de repente han hecho fortalecer a los rivales, con errores nuestros y descuidos nuestros, que les dan la posibilidad a los rivales. Entonces eso es lo principal, que hemos hablado con los muchachos y ellos están concentrados en tratar de no tener equivocaciones que el rival pueda capitalizar. (...) La clave es la consciencia, es estar ordenamos y no regalarle oportunidades al rival", dijo Herrera.