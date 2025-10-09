Deportes - 09/10/25 - 12:00 AM

‘Piojo’ Herrera: ‘La clave es no regalarle oportunidades al rival’

Por: Honduras EFE -

El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, afirmó que la clave en el partido frente a Honduras, por las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de 2026, está en la "consciencia de ser ordenados" tácticamente y "no regalarle oportunidades al rival".

En conferencia de prensa previa al partido de hoy jueves ante los catrachos en San Pedro Sula, el seleccionador indicó que los jugadores deben estar atentos para evitar descuidos, como ya ha sucedido anteriormente.

"Tenemos que estar atentos a nuestros descuidos que son los que de repente han hecho fortalecer a los rivales, con errores nuestros y descuidos nuestros, que les dan la posibilidad a los rivales. Entonces eso es lo principal, que hemos hablado con los muchachos y ellos están concentrados en tratar de no tener equivocaciones que el rival pueda capitalizar. (...) La clave es la consciencia, es estar ordenamos y no regalarle oportunidades al rival", dijo Herrera.

Te puede interesar

Egipto ganó y clasificó al Mundial 2026

Egipto ganó y clasificó al Mundial 2026

Octubre 09, 2025
Tigres vencen a Seattle y fuerzan a un quinto juego

Tigres vencen a Seattle y fuerzan a un quinto juego

Octubre 09, 2025
Junta Comunal de Calidonia apoya el boxeo olímpico

Junta Comunal de Calidonia apoya el boxeo olímpico

 Octubre 09, 2025
Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 tiene fecha de apertura

Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 tiene fecha de apertura

 Octubre 09, 2025
Cachorros de Chicago evitan la barrida

Cachorros de Chicago evitan la barrida

 Octubre 09, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas