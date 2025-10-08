Deportes - 08/10/25 - 12:00 AM

Plaza Amador y Deportivo Universitario, líderes en la LPF

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Los equipos del Plaza Amador y el Deportivo Universitario lideran sus respectivas conferencias en el Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), luego de 11 fechas disputadas.

En la Conferencia Este, el Plaza Amador no ha perdido, ganando nueve encuentros y empatando en dos para sumar 29 puntos.

En el segundo lugar está Alianza con 19 puntos y en el tercer puesto está Umecit con 18.

Después siguen Sporting San Miguelito (16), Árabe Unido (13) y Tauro (13).

En la Conferencia Oeste el Deportivo Universitario es el líder con 17 unidades (cuatro triunfos, cinco empates y dos derrotas).

En el segundo lugar está San Francisco con 16 puntos y en el tercer puesto está Veraguas united con 15.

Después siguen el Club Atlético Independiente de La Chorrera (7), Atlético Nacional (7) y Herrera (6).

