Deportes - 31/12/25 - 12:00 AM

Potro nacional Silencio Criminal conquistó el Clásico Navidad

Por: Redacción criticapa@epasa.com -

El potro nacional “Silencio Criminal”, se adjudicó el Clásico Navidad (G3), en honor a Antonio “Bimbito” Eskildsen, luego de un reñido final, celebrado en el Hipódromo Presidente Remón, confirmando su buen momento y demostrando que es uno de los mejores potros de su generación.

En una carrera de alto ritmo, “Silencio Criminal”, con el jinete Yonis Lasso, liderizó casi todo el recorrido de la prueba y en los tramos finales respondió al llamado de su jinete, frente a los embates de “Capo Falcone”, quien cambia bruscamente varias líneas, interfiriendo con el accionar de “Silencio Criminal”, por lo que los comisarios lo distanciaron al segundo lugar, dejando a “Silencio Criminal” como ganador de uno de los eventos más tradicionales del calendario hípico nacional.

Criado en el Haras Cerro Punta e hijo de Giant Gizmo y Miss Tip Tap Top, el ejemplar defendió los colores del emblemático Stud Buena Fe, alcanzando así su segunda victoria en cuatro presentaciones, un resultado que respalda su progreso en la pista y lo deja como un serio aspirante para las próximas pruebas de la Serie Hípica del Caribe 2026.

La prueba se disputó sobre 1,400 metros, distancia que “Silencio Criminal” cubrió en 1:26.4 quintos, enfrentando a un lote altamente competitivo.

Tras la carrera, el propietario Andrés Farrugia Jr. valoró el trabajo realizado por el equipo: “Fue una buena carrera y el caballo respondió a las expectativas. Estamos preparados para las pruebas venideras y tenemos un gran equipo de profesionales apoyando el desempeño del ejemplar”.

