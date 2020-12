Presidencia del COP no se pudo definir

La presidencia del Comité Olímpico de Panamá (COP) sigue sin definirse a pesar de que hoy sábado se pudieron realizar los comicios del ente deportivo.

Y es que Damaris Young, quien encabeza la nómina ‘Sueño Olímpico’ obtuvo 37 votos contra 36 de su adversario, Saúl Saucedo (Los Atletas Primero). Hubo un voto en blanco.

No obstante, los estatutos del COP, en lo que se refiere al procedimiento electoral, establece en su artículo 17-1-J que “Si hay uno o dos candidato (s) para una misma posición, el candidato que obtenga 50% +1 de los votos válidamente emitidos, deberá ser declarado elegido”.

Inicialmente la Comisión Electoral Independiente (CEI), integrada por Andrés Buckley, Miguel Vanegas y Luis Emanuel Núñez no habían considerado como válido el voto en blanco, por lo que Young si cumplía con el 50% + 1.

No obstante, al hacer la corrección, los 37 votos logrados por Young no cumplía con el 50% +1 del total de votos validos, que era de 38.

Al darse estos casos, los estatutos del COP establecen que debe haber una segunda ronda pero considerando la premura del tiempo por el toque de queda impuesto actualmente por el gobierno nacional, se decidió continuar la Asamblea General Electiva en otra fecha.

Otros dos puestos de la nueva junta directiva quedaron pendientes por definir, al quedar empates y que también tendrán que definirse el día en que se haga la nueva elección para la presidencia.

En el puesto de la Secretaría General, Tomás Cianca (Sueño Olímpico) y Danilo Velasco (Los Atletas Primero) obtuvieron cada uno 35 votos.

Por su lado, José Álvarez (Sueño Olímpico) y Ramón Cardoze (Los Atletas Primero), quedaron empate con 36 votos cada uno para el puesto de Tesorero.

Los otros seis cargos de la junta directiva del COP sí fueron proclamados, al obtener el 50% +1 del total de votos válidamente emitidos. Cabe destacar que cinco de los seis pertenecen a la nómina que encabeza Young.

Los electos oficialmente en los comicios electorales del COP fueron Anamae Orillac (vicepresidente), Marcos Ostrander (Subsecretario), Emilio Wong (Subtesorero), José Carrillo (Fiscal), Eduardo Frías (Primer Vocal) y Diego Castillo (Segundo Vocal).