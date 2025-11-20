Presidente Mulino recibe a jugadores y cuerpo técnico de la selección

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en el Palacio de las Garzas a jugadores y cuerpo técnico de de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá, la cual clasificó al Mundial 2026 la noche del martes.

Una nota de prensa de la Presidencia de la República, informó que en el acto los jugadores Erick Davis, Cristian “El Fulo” Martínez, Alberto “Negrito” Quintero, Edgardo Fariña y Jovani Welch, quienes estuvieron en representación de la selección, además del técnico Thomas Christiansen, fueron felicitados por el esfuerzo que mostraron en la cancha, luego de clasificarse invictos, tras seis partidos de la fase final, resultados que les han permitido acceder a un cupo en el Mundial como líder de su grupo y el único representante de Centroamérica para esta cita.

“Su clasificación es una gran demostración de su esfuerzo; se lucieron y esto los ubica entre los más altos nombres entre los países que competirán en el Mundial. Le dieron un tanque de oxígeno de felicidad a todo el pueblo panameño”, expresó el presidente Mulino.

El mandatario también resaltó el positivo efecto cascada de esta clasificación para permear la economía, al internacionalizar la selección y el nombre de Panamá a través del fútbol. Así mismo, destacó el esfuerzo del gobierno en la construcción de nuevas instalaciones deportivas al servicio de nuestros atletas.

Por su parte, “Negrito” Quintero expresó la satisfacción de formar parte del grupo de jugadores que regalan este momento de alegría al pueblo panameño y destacó la fortaleza de cada uno de sus compañeros. Enfatizó que, en este tipo de compromisos, donde se juega la clasificación mundial, ninguna selección regala ni cede espacio; el sitial se debe lograr con triunfos.

En tanto, Thomas Christiansen, estratega de la Selección, expresó que no existe nada mejor que el fútbol para unir a un país y que tanto los jugadores como el cuerpo técnico se prepararán para dar la mejor presentación en la cita mundialista.