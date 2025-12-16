Deportes - 16/12/25 - 12:00 AM

Primer round de litigio Mbappé- PSG

El Tribunal Laboral de París dictaminará hoy martes el primer asalto entre el ahora delantero del Madrid Kylian Mbappé y su anterior club, el París Saint-Germain, que se reclaman en conjunto casi 700 millones de euros.

Los cuatro jueces pueden decretar una victoria del futbolista, que en diferentes conceptos reclama al que fuera su club entre 2017 y 2024 la cifra de 263 millones de euros.

También puede considerar fundados los argumentos del club, que piden al jugador 400 millones, o dictar un empate, en cuyo caso el caso volvería a un mediador del tribunal.

Te puede interesar

Xabi Alonso toma aire con triunfo del Real sobre el Alavés

Xabi Alonso toma aire con triunfo del Real sobre el Alavés

 Diciembre 15, 2025
John Cena se despide de la lucha libre

John Cena se despide de la lucha libre

 Diciembre 15, 2025
Caleb Williams lidera triunfo de los Bears

Caleb Williams lidera triunfo de los Bears

 Diciembre 15, 2025
Michael Amir Murillo volvió a ser titular con el Olympique de Marsella

Michael Amir Murillo volvió a ser titular con el Olympique de Marsella

 Diciembre 15, 2025
‘El Cientítico’ Núñez va por cetro mundial ligero del CMB el 10 de enero

‘El Cientítico’ Núñez va por cetro mundial ligero del CMB el 10 de enero

 Diciembre 15, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña
Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver
Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión

Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión
Agente de Senafront muere en accidente de tránsito

Agente de Senafront muere en accidente de tránsito
Cayó el principal sospechoso del asesinato de un teniente y un civil

Cayó el principal sospechoso del asesinato de un teniente y un civil