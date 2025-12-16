Primer round de litigio Mbappé- PSG

El Tribunal Laboral de París dictaminará hoy martes el primer asalto entre el ahora delantero del Madrid Kylian Mbappé y su anterior club, el París Saint-Germain, que se reclaman en conjunto casi 700 millones de euros.

Los cuatro jueces pueden decretar una victoria del futbolista, que en diferentes conceptos reclama al que fuera su club entre 2017 y 2024 la cifra de 263 millones de euros.

También puede considerar fundados los argumentos del club, que piden al jugador 400 millones, o dictar un empate, en cuyo caso el caso volvería a un mediador del tribunal.