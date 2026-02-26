Deportes - 26/2/26 - 12:00 AM

Raleigh no se enfoca en cantidad de jonrones

Cal Raleigh ya ha conectado un jonrón esta primavera, pero el receptor de los Marineros de Seattle, que batea a ambos lados del plato, no está centrado en intentar pegar 60 cuadrangulares otra vez esta temporada.

Raleigh, quien lideró las Grandes Ligas con 60 jonrones el año pasado, conectó un cuadrangular de 427 pies contra los Medias Blancas de Chicago en un juego de exhibición el martes. Su primer jonrón de la primavera llegó en su tercer partido.

“Creo que el elefante en la habitación son los 60 jonrones. No es algo que me proponga hacer. Para mí, solo se trata de ser lo más constante posible, de intentar hacer lo que hice el año pasado”, dijo Raleigh.

Sus 60 jonrones de la temporada pasada fueron la mayor cantidad para un jugador que fue principalmente receptor, tras haber sido titular en 119 juegos detrás del plato y en otros 38 como bateador designado. Raleigh, de 29 años, también estableció un récord personal de 125 carreras impulsadas y terminó segundo en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, detrás del toletero de Aaron Judge, el toletero de los Yankees de Nueva York que obtuvo el galardón por tercera vez.

