Refuerzan acciones para venta de paquetes de viajes por el Mundial

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) anunció que mantiene una estrategia preventiva, para minimizar los riesgos a los consumidores, ante el aumento en la venta de paquetes turísticos, especialmente en esta temporada alta y de cara a eventos internacionales como el Mundial.

El administrador de Acodeco, Ramón Abadi Balid, señaló que la institución ha adoptado un enfoque proactivo, con el objetivo de actuar antes de que se presenten afectaciones a los consumidores.

Abadi informó que se sostuvo una reunión con representantes de agencias de viajes y se estableció una alianza estratégica con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), con el fin de orientar a los ciudadanos y prevenir posibles estafas.

Explicó que uno de los principales riesgos identificados es la proliferación de agencias ficticias, que ofrecen paquetes de viajes a través de redes sociales e internet, sin contar con aviso de operación, seguros vigentes o registro ante la Autoridad de Turismo de Panamá. También advirtió que existen agencias que, aun estando registradas, mantienen documentos vencidos o incumplen requisitos legales.

“Acodeco busca que los consumidores adquieran paquetes turísticos únicamente con agencias formales, que cuenten con aviso de operación vigente, un local comercial establecido y un punto de contacto claro, de manera que la institución pueda actuar y garantizar sus derechos en caso de alguna anomalía”, indicó el administrador.

Aunque hasta el momento no se han recibido denuncias formales relacionadas con paquetes de viajes para el Mundial, Acodeco recordó que las ofertas apenas comienzan a circular y exhortó a la población a actuar con cautela, especialmente ante promociones atractivas con pagos fraccionados o contratos a largo plazo.

