San Francisco FC y Herrera FC abren segunda jornada de la LPF

Los equipos del San Francisco Fútbol Club y el Herrera Fútbol Club serán los encargados de abrir la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) cuando se enfrenten hoy viernes a las 8:30 de la noche en el Estadio Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera.

El San Francisco FC empató en la primera fecha 1-1 ante el debutante Unión Coclé el pasado sábado en el Agustín Muquita Sánchez.

Por su lado, el Herrera FC no le fue bien, al caer de local por goleada de 4-0 frente al Club Atlético Independiente (CAI) de La Chorrera.

El sábado habrá dos partidos. El Club Deportivo Universitario recibirá a las 6:15 de la tarde en el Estadio Universidad Latina al Club Atlético Independiente (CAI) de La Chorrera.

Ese mismo día, pero a las 8:30 p.m. el Deportivo Árabe Unido de Colón se medirá al Alianza en el COS Sports Plaza.

El domingo, a las 4 de la tarde, Unión Coclé recibirá en el Estadio Virgilio Tejeira al Veraguas United; mientras que a las 6:15 de la tarde se medirán el Sporting San Miguelito vs el Tauro FC.

Umecit y el Plaza Amador cerrarán la segunda jornada el lunes 26 de enero a las 8:30 de la noche en el estadio Agustín Muquita Sánchez.