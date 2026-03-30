Satisfecho con el empate ante México

El español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, aseguró haber quedado satisfecho con el rendimiento de sus jugadores en el empate sin goles con México, en el amistoso en el Estadio Azteca.

"Me voy satisfecho con la preparación de cinco días que tuvimos y el resultado ante un rival importante en una altura como la de México. Fue un partido exigente; desde nuestro punto de vista era interesante ver si un equipo con siete sustituciones en el descanso podía seguir ejecutando conceptos y lo que vi, me gustó", dijo el estratega.