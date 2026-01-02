Seahawks y 49ers definen el primer lugar del Oeste y de la Conferencia Nacional

Los Seahawks han caminado sobre el alambre durante toda la temporada para mantenerse en la contienda por el primer lugar de la Conferencia Nacional. Han ganado 10 de sus últimos 11 duelos y sus tres derrotas han sido por un total de nueve puntos, dos de ellas definidas en la última jugada y una más por un balón suelto a 37 segundos del final en la semana 1 contra San Francisco.

Nadie, sin embargo, puede decir que el camino de los 49ers rumbo a la postemporada ha sido menos tortuoso. Sus dos mejores defensivos —incluido el linebacker Fred Warner— quedaron fuera por lesión a principios del calendario, el quarterback Brock Purdy se perdió media campaña y, sin embargo, ahí están: a un solo triunfo de jugar el resto de la postemporada en casa... incluido el Súper Bowl.

“Cuando Fred (Warner) se lesionó, si le hubieras dicho a alguien que estaríamos con marca de 12-4 y luchando en la semana 18 por el primer puesto, estarías absolutamente loco. Nadie te habría creído”, admitió el fullback Kyle Juszczyk. “Así que ya es una temporada especial, y una que definitivamente no doy por sentada. Pero no hemos terminado”.

Los 49ers (12-4) han aprendido a lo largo del calendario a no ver muy adelante hacia el futuro e ir partido a partido. Ese próximo encuentro está pautado para el sábado en la noche ante unos Seahawks (13-3) que ostentan el segundo mejor ataque y la segunda mejor defensiva de toda la liga.

Es una ecuación envidiable la del entrenador en jefe Mike Macdonald, quien cuenta con un equipo que ha sido capaz de anotar al menos 30 puntos en ocho partidos este año y permitir 20 o menos en 11 compromisos.

Pero San Francisco ya los venció en la primera semana por 17-13, Purdy suma 14 touchdowns totales en sus últimos tres partidos y los 49ers tienen un aliciente adicional: las últimas dos veces que terminaron como primer lugar de la Conferencia culminaron su temporada con un viaje al Súper Bowl.